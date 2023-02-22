В Перми в стадии строительства находится почти 2 млн кв. м жилья

Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова рассказала депутатам думского комитета по пространственному развитию и благоустройству о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых и нежилых объектов недвижимости на территории города. По словам госпожи Норовой, в 2022 году в Перми было выдано 42 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью более 370 тыс. кв. м. Еще по 166 домам были внесены изменения в разрешительную документацию. Разрешения на ввод в строй были выданы на 63 дома площадью 544 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель департамента напомнила, что ранее выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию занимались городские власти, но с начала 2022 года эти функции передали краевому минимуществу. «На сегодня в Перми действует 114 разрешений на строительство. Это означает, что на территории города продолжает строиться более 1,8 млн кв. м жилья»,— пояснила Мария Норова.

По словам докладчицы, в минувшем году в Перми было выдано 117 разрешений на возведение нежилой недвижимости — это здания магазинов, спортивные объекты, объекты бытового обслуживания и прочее.

Всего в Пермском крае в 2022 году было введено в строй 1,9 млн кв. м жилья.