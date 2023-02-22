В Казани за 260 млн рублей продается строящийся торговый центр

В Казани строящийся торговый центр «Взлетный» выставили на продажу за 260 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Avito.

Объект находится на улице Дементьева, 77. Речь идет об одноэтажном здании, чья площадь составляет 2,3 тыс. кв. м. К зданию прилегает земля площадью 4,1 тыс. кв. м.

Объект планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале этого года. Можно купить здание как целиком, так и отдельными лотами от 35 до 160 кв. м. Здесь, в частности, можно открыть федеральный продуктовый ретейлер, аптека, мясной и овощной магазины.

"Ъ-Казань"