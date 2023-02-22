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Коммерсантъ FM
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Владимир Зеленский поучаствует в открытии онлайн-встречи лидеров G7

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров стран G7, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Он не стал уточнять подробности выступления украинского политика, отметив, что ситуации на Украине станет центральной темой переговоров представителей стран G7.

В январе газета Nikkei сообщила, что Япония планирует пригласить на саммит G7 в Хиросиме президента Украины. В 2023 году Япония председательствует в G7, ежегодный саммит организации должен пройти с 19 по 21 мая.

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