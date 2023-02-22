Владимир Зеленский поучаствует в открытии онлайн-встречи лидеров G7

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров стран G7, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Владимир Зеленский
Фото: Reuters
Он не стал уточнять подробности выступления украинского политика, отметив, что ситуации на Украине станет центральной темой переговоров представителей стран G7.
В январе газета Nikkei сообщила, что Япония планирует пригласить на саммит G7 в Хиросиме президента Украины. В 2023 году Япония председательствует в G7, ежегодный саммит организации должен пройти с 19 по 21 мая.