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Центральную избирательную комиссию Удмуртии переименовали

Депутаты госсовета Удмуртии изменили название ЦИК региона, убрав слово «центральная». На сессии сегодня, 22 февраля, были приняты соответствующие поправки в Конституцию Удмуртии и в закон об избирательно комиссии республики.«За» проголосовали 42 депутата, воздержался — один.

Отмечается, что наименование «избирательная комиссия Удмуртии» будет отражать положение и правовой статус органа в общей системе избирательных комиссий России. Приятие закона не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета.

Подробнее об этом читайте в материале «Выборы пройдут с новыми лицами».

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