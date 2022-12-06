Выборы пройдут с новыми лицами

Заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Светлана Пальчик получила одобрение Центральной избирательной комиссии России для избрания председателем Центризбиркома республики. На прошлой неделе завершился процесс формирования нового состава избирательной комиссии республики. Он обновился на 79%. Ранее в ЦИК РФ подвергли резкой критике работу предыдущего состава ЦИК Удмуртии на выборах в этом году. Эксперты называют решение по Светлане Пальчик ожидаемым, при этом кардинальное обновление состава ЦИК Удмуртии может положительно сказаться на эффективности его работы. Однако потребуется время, чтобы набрать необходимый опыт для ведения выборных кампаний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ЦИК России на заседании 2 декабря одобрил кандидатуру Светланы Пальчик для избрания председателем Центризбиркома Удмуртии. В настоящее время она занимает пост заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Рассмотреть ее кандидатуру предложил член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Светлана Пальчик участвовала в заседании посредством видеоконференцсвязи. Он отметил, что состав избиркома республики обновился на 79%. Из 14 членов комиссии только трое входили в прошлый состав. В ЦИК Удмуртии включили выдвиженцев от девяти партий — это самое большое присутствие партий в региональных комиссиях. Аналогичное число представлено в комиссиях Карачаево-Черкесии и Красноярского края.

«Очень надеюсь, что сформированная комиссия будет проявлять в своей работе системность и неукоснительно соблюдать законодательство»,— сказал господин Шевченко. Он добавил, что у членов ЦИК РФ уже была возможность пообщаться со Светланой Пальчик. Она работала в ЦИК Удмуртии с июня 2022 года, по его словам, уже успела понять, как функционирует избирательная комиссия региона, у нее была возможность посетить территориальные избиркомы.. Председатель ЦИК России Элла Памфилова охарактеризовала ее как «очень удачную кандидатуру».

Организационное собрание нового состава ЦИК Удмуртии, на котором состоится избрание председателя, пройдет 12 декабря.

При этом само название комиссии будет изменено. Вопрос отказа региональных избирательных комиссий от наименования «центральная» на заседании поднял член ЦИК РФ Николай Булаев. Он отметил, что центральной должна остаться только избирательная комиссия России. Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин сообщил, что в конце ноября республиканский избирком принял решение о переименовании. Аналогично планируется поступить и в Удмуртии.

Как сообщила Светлана Пальчик, одобрение на переименование избиркома республики уже получено от главы Удмуртии Александра Бречалова и председателя госсовета Владимира Невоструева. Это потребует внесения изменений в Конституцию Удмуртии, ряд законов и другие нормативно-правовые акты, рассказала Светлана Пальчик. По ее словам, процесс планируют завершить в конце весны или в начале лета.

Напомним, на прошлой неделе госсовет Удмуртии утвердил семь членов ЦИК Удмуртии, еще семь членов комиссии определил глава республики.

Из предыдущего состава в новый перешли только три человека — сама Светлана Пальчик, Олег Пырегов (выдвинут Сарапульской гордумой), занимающий пост секретаря ЦИК Удмуртии, а также представитель КПРФ — старший научный сотрудник удмуртского филиала института философии и права УрО РАН Владимир Воронцов.

От «Единой России» в состав комиссии включен первый заместитель руководителя исполкома удмуртского отделения партии Максим Романов, от ЛДПР — начальник юридического отдела ПИК «Перспектива» Владимир Володоманов, от СРЗП — заместитель руководителя аппарата регионального отделения партии Наталья Широбокова, еще одну партию, имеющую депутата в госсовете Удмуртии, — «Родину» будет представлять генеральный директор частной охранной организации «Прометей» Александр Воронцов.

Также в ЦИК Удмуртии теперь входит главный редактор журнала «Бортовой» Алексей Каркин от партии «Коммунисты России», главный редактор газеты «Долг» Евгений Зайцев от Партии пенсионеров, председатель политсовета регионального отделения партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев и руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Чудаев.

По предложению Российского союза ветеранов Афганистана в состав ЦИК Удмуртии вошел председатель регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Александр Манахов, от Союза писателей России — руководитель секретариата фракции «Единая Россия» в госсовете Камиль Имамутдинов. От ЦИК России в состав комиссии включили Светлану Пальчик и бывшего начальника управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии Вероника Лекомцева.

Таким образом, в новый состав не попали председатель ЦИК Удмуртии в прошлом составе Вениамин Соломенников и его заместитель Жанна Дворцова.

О необходимости обновления состава ЦИК Удмуртии говорили на заседании ЦИК РФ в конце октября. Тогда Элла Памфилова подвергла резкой критике работу предыдущего состава комиссии на выборах главы Удмуртии и депутатов госсовета, прошедших в сентябре. «Комиссия не справилась с вызовами, была потеряна управляемость, и многие совестливые, грамотные специалисты в системе комиссий республики оказались в растерянности»,— заявила тогда госпожа Памфилова.

В частности, на заседании ЦИК РФ отметили слабую работу юридического блока ЦИК Удмуртии, задержки с публикациями постановлений, также были претензии к ведению реестра жалоб. Ранее сообщалось о большом потоке однотипных жалоб в участковые и территориальные избирательные комиссии от представителей КПРФ, с которым представители ЦИК с трудом справлялись на местах.

Политолог Александр Балицкий считает, что произошедшее обновление состава ЦИК Удмуртии может положительно сказаться на эффективности работы комиссии. При этом включение в состав представителей девяти партий добавляет «ощущение демократичности», однако на деле существенного влияния на принятие решений не оказывает, так как все это хорошо проверенные люди, случайных кандидатур в составе избиркома не бывает. В то же время, по его мнению, в комиссии должны работать опытные специалисты, хорошо знающие все особенности избирательного цикла. «Поддержка кандидатуры Светланы Пальчик была ожидаемой, почву под это прорабатывали достаточно давно»,— добавил господин Балицкий.

Политолог Максим Тенсин отмечает, что вполне логично, что этот важный пост займет человек, близкий к руководству республики, проверенный, от которого понятно, чего ждать в той или иной ситуации.

«Обновление — это всегда хорошо, и столь обширное представительство партий тоже положительный момент. Для любой политической системы это признак прозрачности, объективности. Больше разных мнений, значит, принятие взвешенных решений. Я надеюсь, что при таких условиях новый состав комиссии будет руководствоваться соображениями соблюдения законодательства, в первую очередь Конституции, обеспечит нормальное участие в выборном процессе разных политических сил»,— сказал господин Тенсин.

При этом отказ от слова «центральная» в наименовании избирательной комиссии логичное решение, считают эксперты. Это никак не повлияет на функционал и полномочия комиссии, но станет очередным этапом наведения порядка в законодательстве и перехода к единообразию. Аналогичным образом ранее было принято решение о том, что в России может быть только один президент, и должности руководителей республик были переименованы. Теперь в стране должна остаться одна ЦИК — федеральная, отмечает господин Балицкий.

Михаил Красильников