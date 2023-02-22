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Жители Прикамья услышали сообщения «об угрозе ракетных ударов»

Жители нескольких муниципалитетов Пермского края сообщили, что по радио FM диапазона поступали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, речь идет о Кунгурском муниципальном округе, Чайковском и Лысьвенском городских округах. Оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовано взаимодействие со службами РСЧС. Проводится проверка.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация не соответствует действительности»,— сообщает МЧС.

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