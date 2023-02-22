За сутки в Саратовской области выявлено 18 случаев пневмонии

В Саратовской области зарегистрировано 344 новых случая COVID-19, пневмонией сопровождаются 18 из них, два протекают без симптомов, остальные – с признаками ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 309537, выздоровели за этот период 301333 человека, в том числе 387 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (184), Балаковском (90) и Энгельсском (30) районах.

Среди новых пациентов 41 ребенок до 17 лет и 93 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева