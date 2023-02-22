ФСБ задержала торговцев людьми в Кабардино-Балкарии

Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о задержании участников преступной группы, которая, по данным службы, занималась торговлей людьми. Задержанных также подозревают в организации и вовлечении в занятие проституцией. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По имеющимся данным, в период с 2010 по 2019 год подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией»,— говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, цитируемом ТАСС.