Заместителем председателя Пермского краевого суда назначена судья из Свердловской области

Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил коллективу своего нового заместителя. Указом президента РФ на эту должность на шестилетний срок полномочий назначена Мария Торжевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермского краевого суда Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

По данным Пермского краевого суда, госпожа Торжевская родилась в 1983 году в Ревде (Свердловская область). В 2005 году с отличием окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии — 17 лет, в должности судьи — 9 лет. Согласно открытой информации, ранее Мария Торжевская была судьей Свердловского областного суда.