В прошлом году Курултай Башкирии принял 154 закона

В 2022 году Курултай Башкирии провел 10 пленарных заседаний Курултая, на которых принял 154 республиканских закона, сообщил в своем докладе о состоянии законодательства председатель Госсобрания Константин Толкачев. Было рассмотрено 210 республиканских и 857 федеральных законопроектов.

Парламент направил 12 федеральных законопроектов в Госдуму, а также внес 28 проектов и законодательных инициатив в Совет законодателей РФ.

«Мы — лидеры среди региональных парламентов по числу внесенных в Госдуму законодательных инициатив», — отметил господин Толкачев. По его словам, в прошлом депутатском созыве Курултай Башкирии занял первое место по числу принятых федеральных законов – 13.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте