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Среднему жителю Челябинской области нужно 7,1 года, чтобы накопить на свой дом

Для покупки частного дома стоимостью 4,4 млн руб. жителю Челябинской области со среднестатистической зарплатой 51,7 тыс. руб. нужно копить 7,1 года. Об этом сообщается в исследовании федерального портала «Мир квартир».

В основу рейтинга вошли ценовые данные агентства по частным домам и открытые сведения Росстата РФ об объемах оплаты труда. Аналитики исходили из того, что работающий гражданин будет полностью откладывать зарплату на покупку жилья, а его текущие нужды будет покрывать второй член его семьи.

Среди регионов РФ труднее всего накопить на частный дом в Чечне — жителю республики со средней зарплатой 35,2 тыс. руб. понадобится на это 24,3 года. Недоступна эта категория жилья в Дагестане (22,8 года), Ингушетии (22,1 года), Севастополе (21,9 года), Крыму (19,4 года), Санкт-Петербурге (19,4 года), Краснодарском крае (18,4 года) и Калининградской области (17,9 года).

Быстрее всего накопить на свой дом могут жители Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года) и Курганской областей (4,6 года), Еврейской автономной области и Коми — 4,8 года, а также Ханты-Мансийского автономного округа (5,4 года).

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