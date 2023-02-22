«Девелопмент-Юг» построил на Иве более 280 тыс. кв. м жилья

На заседании комитета Пермской думы по пространственному развитию и благоустройству начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова отчиталась о ходе исполнения компанией «Девелопмент-Юг» договора о комплексном развитии территории. По словам госпожи Норовой, с начала застройки микрорайона Ива-1 «Девелопмент-Юг» возвел там 20 домов общей площадью более 280 тыс. кв. м. «В настоящее время осуществляется строительство еще семи многоквартирных домов общей площадью 333 тыс. кв. м. Застройщик также возводит школу на 1,6 тыс. мест с бассейном, спортзалом и помещением для дополнительного образования детей»,— рассказала чиновница. По плану, школа должна быть сдана в эксплуатацию и передана властям в IV квартале этого года, но девелопер намеревается завершить ее строительство досрочно. Ожидается, что к 1 сентября новая школа уже примет учеников, заметила руководитель департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам Марии Норовой, «Девелопмент-Юг» выполняет все взятые на себя обязательства по возведению жилых и социальных объектов. Ранее по договору комплексного освоения территории компания уже передала властям помещение для администрации района, два детских сада, поликлинику и прочие объекты.

Напомним, право застройки площадки в 80 га в микрорайоне Ива-1 «Девелопмент-Юг» приобрел на торгах весной 2008 года. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. Ранее компания построила спортивный микрорайон Ива на 104 тыс. кв. м, сейчас идет возведение ЖК «Погода».