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Коммерсантъ FM
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Неизвестные хакеры провели психическую радиоатаку на нижегородцев

Правительство Нижегородской области заявило о том, что в регионе не объявлялось никаких сигналов тревоги, после того, как сегодня утром в эфире нескольких фм-радиостанций прозвучали сирены. На фоне тревожных сигналов женский голос объявил о воздушной тревоге, угрозе ракетного удара и предложил проследовать в ближайшее укрытие.

«Сообщения, которые прорывались сегодня в региональный эфир нескольких радиостанций, не имеют никакого отношения к действительности и являются последствиями несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам. Никаких угроз для населения нет», – сообщили в правительстве.

Иван Сергеев

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