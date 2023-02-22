В Екатеринбурге в 2023 году планируют отреставрировать 13 памятников архитектуры

В 2023 году в уральской столике планируют отреставрировать 13 памятников архитектуры, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, в планах ремонт «Госпиталя Екатеринбургского завода» на улице Воеводина, 5 (сейчас здесь находится музей ИЗО), здание аптеки на улице Пушкина, 16, «Дом контор», бывшую больницу на проспекте Ленина, 52Е. Также комплексная реставрация запланирована и в «Доме Метенкова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Так, в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта, 23 и 25. Проведена реставрация двухвековой плотины на реке Ольховке. Интереснейший объект был спасен от разрушения», — написал господин Орлов у себя в Telegram-канале.

Напомним, рядом с «Домом Контор» планируется строительство 30-этажного административно-гостиничного комплекса.

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