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В 2022 году прибыльными оказались только восемь маршрутов городского общественного транспорта

Администрация Перми предоставила изданию Business Class детализированную информацию о финансовых показателях работы всех маршрутов общественного транспорта города в 2022 году. По данным мэрии, прибыльными в прошлом году были только восемь направлений из 80. Это автобусные маршруты №27 (+38,6 млн руб.), №26 (+11,5 млн руб.), №1 (+7,3 млн руб.), №40 (+2,8 млн руб.), №16 (+2,6 млн руб.), №8 (+2,4 млн руб.), №68 (1,6 млн руб.) и №35 (+738 тыс. руб.). На остальных автобусных линиях расходы на оплату транспортной работы превышали доходы от оплаты проезда. Самыми убыточными стали маршруты №20 (–123,6 млн руб.), №77 (–101,7 млн руб.) и №32 (–85,7 млн руб.). Среди трамвайных маршрутов прибыльных не было, наибольший убыток продемонстрировал маршрут №2 (–46,7 млн руб.).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера на заседании комитета гордумы по экономическому развитию администрация Перми отчиталась об итогах работы транспортной отрасли за 2022 год в целом. Пассажиропоток в общественном транспорте города составил 205,4 млн человек (в 2021 году — 192,8 млн человек). Доходы от работы отрасли увеличились к году с 3,5 млрд до 4,4 млрд руб. в прошлом году, при этом дотация из бюджета сократилась с 2,2 до 1,4 млрд руб. По оценке и. о. начальника департамента транспорта Анастасии Иконниковой, план по доходам был перевыполнен.

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