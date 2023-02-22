В Ростовской области прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели двух детей при пожаре

В Белокалитвинском районе Ростовской области прокуратура проводит проверку по факту гибели двух малолетних детей при пожаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь разгорелся в частном доме, расположенном в х. Ленина, 21 февраля. По информации ГУ МЧС Ростовской области, площадь возгорания составила 49 кв. м. В ликвидации принимали участие трое пожарных и две единицы техники. Из огня удалось спасти троих детей: двух девочек и мальчика. Дети доставлены в лечебное учреждение, угрозы здоровью и жизни нет. Погибшие дети - два мальчика 2019 и 2018 года рождения.

Сейчас правоохранители проверяют соблюдение требований федерального законодательства, и устанавливают причины пожара.

Анастасия Назарова