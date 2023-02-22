Уральская сеть «Золотое яблоко» откроет первый магазин в Красноярске

Сеть парфюмерно-косметических товаров «Золотое яблоко» планирует открыть в марте свой первый магазин в Красноярске. Торговая площадь магазина в ТРЦ «Планета» составит 885 кв м., сообщил «Ъ-Сибирь» руководитель PR-отдела сети Вадим Шихов. Красноярский магазин станет 35-м в сети «золотого яблока». Ранее в Сибири компания открыла магазин в Иркутске – в феврале 2022 года, до этого – в Новосибирске. Планирует ли компания расширять свою сеть в Сибири господин Шихов не уточнил.

Торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» начала работать в Екатеринбурге в 1996 году, включает более 30 магазинов в России и за рубежом средней площадью 1,5 тыс. кв. м. Первый зарубежный магазин компания открыла в Минске — в 2021 году, в прошлом году – в Алматы. Основатели и совладельцы парфюмерной сети «Золотое яблоко» – Максим Паняк и Иван Кузовлев.

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Оксана Павлова