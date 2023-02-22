Здание старообрядческой богадельни в Ростове на ул. Баумана признано памятником

В Ростове-на-Дону дом на ул. Баумана, 52 признали выявленным объектом культурного наследия, сообщает городское движение «МойФасад».

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В начале 20-го века в этом здании было организовано благотворительное учреждение старообрядческой общины. В комплекс также входили храм и дом причта (служителей) на Ульяновской, 37-39. Вместе три здания образуют единый архитектурный ансамбль, в котором статусами памятников до последнего времени обладали только церковь и дом для служителей. С начала 20-х годов прошлого века в доме на Баумана, 52 проживают горожане.

«Внутри трехэтажного дома сохранилась подлинная центральная лестница с кованым ограждением и перилами, которая, скорее всего, станет теперь предметом охраны. Частично сохранилась также черная лестница во дворе с фрагментами подлинного кованого ограждения», — сообщает «МойФасад».

В 2017 году здание было капитально отремонтировано, в результате чего были утрачены ценные архитектурные элементы. По мнению общественников, дом нуждается в полноценной качественной реставрации.

Напомним, по оценке специальной комиссии, в Ростове статус выявленного объекта культурного наследия необходимо дать 89 зданиям в историческом центре города.

Анастасия Назарова