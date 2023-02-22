В Волгоградской области хотят запретить кормление бродячих животных на детских площадках и около школ

В Волгоградской области из 22432 бездомных собак более половины имеют метки о стерилизации и вакцинации. Об этом рассказала руководитель областного комитета ветеринарии Галина Аликова. В комитете 21 февраля обсудили дополнительные меры по содержанию домашних животных и защите жителей от бродячих собак и кошек.

В числе предложенных инициатив значится исключение из мест, где можно кормить безнадзорных животных, детских площадок, пришкольных участков, пространства возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и другие общественные территории. Определять места для кормления будут в каждом муниципальном образовании. О полном запрете кормления животных речь не идет.

«Люди, устраивающие кормление собак или кошек в общественных местах, сами подвергают их опасности. Всегда находятся те, кто не доволен этой ситуацией и начинает вредить животным», — отметила руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лисена» Наталья Миндрина.

Под особый контроль попадут ситуации, в которых граждане намеренно провоцируют животное на агрессию, особенно в общественных местах, оставление животных в местах общего пользования без присмотра или нахождение их там без намордника и поводка (если питомец в холке более 25 см). Предлагается запретить нахождение домашних животных на детских и спортивных площадках.

По мнению зоозащитников, введение таких правил позволит жителям более ответственно отнестись к решению завести питомца.

Общественникам рассказали о внедрении нового программного продукта, который позволит отслеживать судьбу безнадзорного животного с момента отлова до момента выпуска после стерилизации и вакцинации.

Марина Ковалева