Бывший главврач Кигинской ЦРБ обвиняется в получении взяток

Бывший главврач Кигинской центральной районной больницы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), получении взятки (ч. ч. 1, 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 41-летний Равиль Каримов, занимавший должность с декабря 2013 года по 2019 год.

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы главврач давал указания работникам оформлять амбулаторные карты и вносить в них ложные сведения о медицинских услугах и пребывании пациентов в стационаре, чтобы не сократили бюджетное финансирование и штатную численность учреждения. Также он установил сотрудникам повышенный размер зарплаты и стимулирующих выплат, часть которых затем передавались ему через руководителей структурных подразделений под угрозой увольнения и за то, чтобы к ним не применялись меры дисциплинарной ответственности.

Общий ущерб составил 1,9 млн руб. Обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело направлено в Белокатайский межрайонный суд.

Майя Иванова

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