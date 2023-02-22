Волейбольный «Зенит» сменил главного тренера на фоне череды поражений команды

Консультант волейбольного клуба «Зенит» Виктор Сидельников назначен на пост главного тренера вместо Андрея Толочко, сообщила пресс-служба клуба. Отставка произошла на фоне череды неудач ВК в играх с начала 2023 года.

«С учетом сложившихся обстоятельств руководство ВК "Зенит" приняло решение сменить главного тренера первой команды клуба. (…) Мы рассчитываем на то, что наш новый главный тренер сумеет в кратчайший срок полноценно интегрироваться в штаб команды и продолжить подготовку к плей-офф чемпионата России, где перед нами по-прежнему ставятся самые высокие задачи»,— говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Отмечается, что господин Сидельников начнет работу в качестве тренера немедленно. Команда выразила Андрею Толочко благодарность за победы и пожелала удачи на новом месте работы.

Мастер спорта международного класса Виктор Сидельников ведет тренерскую карьеру с 2011 года. Возглавлял в том числе казанское «Динамо», могилевский «Металлург», венский «Хот-Волейс», солигорский «Шахтер», уфимский «Урал», также тренировал сборную Беларуси.

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