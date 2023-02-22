Воронежское управление ФАС приостановило подписание контракта по реконструкции водоканала Россоши за почти 178 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Воронежской области приостановило торги на первый этап реконструкции системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в райцентре Россошь. Это следует из конкурсной документации.

Победителем торгов стало подмосковное ООО «Проф-стандарт». Компания не стала снижать начальную цену контракта в 177,8 млн руб. Конкуренцию ей составили еще три участника. Названия этих компаний не раскрываются. Две из них также не снизили цену, одна предложила 169,9 млн. «Проф-стандарт» победил за счет большего количество ранее исполненных контрактов. Договор направлен поставщику на подпись, следует из документации.

Однако итоги торгов оспорило воронежское ООО «Водстройсервис». Компания считает, что «Проф-стандарт» завысил цену исполненных контрактов. Из жалобы следует, что победитель предоставил документы о договорах на 6,4 млрд руб. (наибольшая цена одного — 3,2 млрд), в то время как в Единой информационной системе в сфере гсозакупок указаны договоры только на 43 млн руб. Кроме того, «Водстройсервис» со ссылкой на Rusprofile отметил, что выручка «Проф-стандарта» не превышает 304 млн руб.: «Явно меньше той суммы, на которую предоставлены контракты».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Проф-стандарт» зарегистрировано в Химках в марте 2016 года для оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой. Уставный капитал — 500 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 304,4 млн руб., чистая прибыль — 22,2 млн. Директором и единственным владельцем является Радик Хатмулин.

ООО «Водстройсервис» зарегистрировано в Воронеже в январе 2012 года для забора и очистки воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 12 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 249,8 млн руб., чистая прибыль — 253 тыс. Директором и единственным владельцем является Роман Литовченко.

Ранее торги обжаловали еще две компании. Подмосковное ООО «Дом» из Балашихи считал, что заказчик неправильно указал формулу для определения количества баллов по критерию «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги», а воронежское ООО «Лайт сквер» указывало на неверные требования к участникам закупки. Обе жалобы воронежское управление ФАС признало необоснованными.

О том, зачем понадобилась реконструкция водоканала, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Россошь пересохла».

Александр Прытков

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