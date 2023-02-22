В Ростове на ул. Пушкинской будет построен многоэтажный жилой дом

Жилой комплекс с подземной автостоянкой на ул. Пушкинская 67/25 планирует построить ООО «ЮжСтройКомфорт». Проект получил положительное заключение негосударственной экспертной организации, сведения об этом содержатся в ЕГРЗ.

Согласно данным реестра, новое здание возведут на двух участках на пересечении ул. Пушкинской и пер. Соборного. Территория расположена между историческими памятниками: доходным домом Мнацаканова, домом Воротниковых и бывшим кинотеатром «Россия».

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮжСтройКомфорт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону два года назад. Генеральным директором и единственным владельцем предприятия выступает Владислав Болтенко, который ранее возглавлял компанию «Флэш» Алексея Фролова.

Анастасия Назарова