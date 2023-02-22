Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове на ул. Пушкинской будет построен многоэтажный жилой дом

Жилой комплекс с подземной автостоянкой на ул. Пушкинская 67/25 планирует построить ООО «ЮжСтройКомфорт». Проект получил положительное заключение негосударственной экспертной организации, сведения об этом содержатся в ЕГРЗ.

Согласно данным реестра, новое здание возведут на двух участках на пересечении ул. Пушкинской и пер. Соборного. Территория расположена между историческими памятниками: доходным домом Мнацаканова, домом Воротниковых и бывшим кинотеатром «Россия».

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮжСтройКомфорт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону два года назад. Генеральным директором и единственным владельцем предприятия выступает Владислав Болтенко, который ранее возглавлял компанию «Флэш» Алексея Фролова.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...