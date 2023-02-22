Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

173 ребенка родилось в Удмуртии благодаря процедуре ЭКО в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии благодаря процедуре бесплатного экстракорпорального оплодотворения появились на свет 173 ребенка, сообщает пресс-служба минздрава республики. Среди них одна «тройня» и 18 «двоен».

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Всего в прошлом году за счет программ провели больше 700 процедур ЭКО. В 30% случаев они завершились беременностью пациентки.

Как отметила главный внештатный репродуктолог минздрава Удмуртии Елена Кузнецова, за последние годы количество пациентов, которым официально поставлен диагноз «бесплодие», увеличивается. «Сейчас под диспансерным наблюдением у нас с таких диагнозом находятся 1400 человек. Причины могут быть самые разные — у женщин, как правило, это результат проведения абортов, спаечного процесса, заболеваний и операций. У мужчин — следствие хронических воспалительных процессов и нездорового образа жизни»,— рассказала госпожа Кузнецова.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...