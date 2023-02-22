173 ребенка родилось в Удмуртии благодаря процедуре ЭКО в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии благодаря процедуре бесплатного экстракорпорального оплодотворения появились на свет 173 ребенка, сообщает пресс-служба минздрава республики. Среди них одна «тройня» и 18 «двоен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Всего в прошлом году за счет программ провели больше 700 процедур ЭКО. В 30% случаев они завершились беременностью пациентки.

Как отметила главный внештатный репродуктолог минздрава Удмуртии Елена Кузнецова, за последние годы количество пациентов, которым официально поставлен диагноз «бесплодие», увеличивается. «Сейчас под диспансерным наблюдением у нас с таких диагнозом находятся 1400 человек. Причины могут быть самые разные — у женщин, как правило, это результат проведения абортов, спаечного процесса, заболеваний и операций. У мужчин — следствие хронических воспалительных процессов и нездорового образа жизни»,— рассказала госпожа Кузнецова.