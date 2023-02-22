В Туапсе пассажирский поезд задержался на 1,5 часа из-за схода оползня на железную дорогу

Ночью 22 февраля на железнодорожном перегоне Туапсе — Шепси ж/д станции Туапсе сошел оползень объемом 30 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сход грязекаменной массы произошел в 00:40 на 1886-м км железнодорожного перегона на четный путь. Пострадавших в результате природного явления нет. Опоры контактной линии не были повреждены. К ликвидации последствий оползня привлекались 29 человек и две единицы техники.

«Движение двухпутное, организовано реверсивное движение по нечетному пути. На данный момент проводятся работы по расчистке ж/д полотна силами СК ж/д»,— отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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