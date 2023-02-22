«Пермские минудобрения» ищут в РФ аналоги импортного оборудования

Завод «Пермские минудобрения» (филиал ОХК «Уралхим» в Перми, ПМУ) в 2023 году планирует инвестировать в поддержание и развитие производства 2,2 млрд руб., сообщил директор филиала Алексей Аверьянов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году объем инвестиций составил 1,6 млрд руб. Рост составит 33%. Одним из крупных проектов, завершенных в 2022 году, стал проект «Фасовка 600». В его реализацию было вложено 932 млн руб.

Вместе с тем Алексей Аверьянов рассказал, что предприятие сейчас активно занимается поиском аналогов иностранного оборудования, которое с 2022 года перестало поступать в РФ — ряд ведущих мировых производителей оборудования покинули российский рынок. По оценке директора филиала, агрегаты завода, построенного 42 года назад по японскому проекту, на 70% — зарубежные. В частности, идет поиск иностранных аналогов контроллеров, плат для систем управления, катализаторов синтеза аммиака и прочего. Директор «Пермских минудобрений» отметил, что ряд узлов удается найти на российских заводах, например в ПАО «Азотреммаш» (Тольятти). Есть и примеры успешного замещения внутри холдинга «Уралхим» компонентов, ранее импортировавшихся в РФ. Так, закупаемый ранее за рубежом реагент метаванадат калия сейчас разрабатывается ООО «УралХим Инновации».

ПМУ выпускает два основных вида продукции: аммиак (17% доля в производстве) и карбамид (80%). Объем производства филиала в 2022 году — 794 тыс. тонн.