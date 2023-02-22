В Омске задержаны две местные жительницы, вымогавшие у предпринимательницы 1,5 млн рублей за прекращение уголовного дела

Сотрудниками УМВД России по Омской области с поличным задержаны две женщины, вымогавшие 1,5 млн руб. с владелицы мебельного салона за прекращение уголовного дела на ее дочь. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, подозреваемые обратились к предпринимательнице в январе 2022 года. Помимо решения проблем с преследованием дочери, они обвинили саму владелицу салона в нарушении закона и пригрозили уголовным преследованием.

Предпринимательница обратилась в полицию. В результате следственных действий обе женщины задержаны при получении денег в одном из омских ресторанов. По данным правоохранителей, они могут быть причастности к другим эпизодам.

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Лолита Белова