Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Омске задержаны две местные жительницы, вымогавшие у предпринимательницы 1,5 млн рублей за прекращение уголовного дела

Сотрудниками УМВД России по Омской области с поличным задержаны две женщины, вымогавшие 1,5 млн руб. с владелицы мебельного салона за прекращение уголовного дела на ее дочь. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, подозреваемые обратились к предпринимательнице в январе 2022 года. Помимо решения проблем с преследованием дочери, они обвинили саму владелицу салона в нарушении закона и пригрозили уголовным преследованием.

Предпринимательница обратилась в полицию. В результате следственных действий обе женщины задержаны при получении денег в одном из омских ресторанов. По данным правоохранителей, они могут быть причастности к другим эпизодам.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...