Ночью в горном кластере Сочи восстановили газоснабжение по временной схеме

Ночью коммунальщики в горном кластере Сочи восстановили газоснабжение по временной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Специалисты «Сочигоргаза» завершили оперативную работу. Ведется запуск котельных, питающих теплом и горячей водой дома и отели в горах», - отметили в мэрии.

Сообщается, что бригады «Водоканала» монтируют две новых ветки водопровода. Участки труб уже собраны. При благоприятных погодных условиях в течение 22 февраля водоснабжение объектов будет полностью восстановлено. Все работы контролирует городской оперативный штаб под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.

Вечером 21 февраля в курортном поселке Лоо в районе Сочи сошедший из-за обильных осадков грунт повредил крупный водовод на улице Декабристов. Перебои с водой испытывают жители 13 поселков.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram