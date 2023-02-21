В Сочи сошедший из-за осадков грунт повредил крупный водовод

В курортном поселке Лоо в районе Сочи сошедший из-за обильных осадков грунт повредил крупный водовод на улице Декабристов. Об этом говорится в сообщении ситуационного центра МУП «Водоканал» Сочи.

В настоящее время идут работы по ликвидации последствий аварии. К работам привлечены две аварийные ремонтные бригады и шесть единиц техники. Работы продлятся весь день 22 февраля, полностью восстановить водоснабжение планируют к 23 февраля.

Перебои с водой испытывают жители поселков Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, микрорайонов Шаумяновка, Лазурный берег, улиц 72 и 73 км и Ландышевая.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram