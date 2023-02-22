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Коммерсантъ FM
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Спилберг работает над сериалом о Наполеоне Бонапарте по сценарию Кубрика

Американский режиссер Стивен Спилберг сообщил о работе над мини-сериалом о Наполеоне Бонапарте по сценарию Стэнли Кубрика. Он будет состоять из семи эпизодов и выйдет на HBO.

«В сотрудничестве с Кристианой Кубрик и Яном Харланом (вдова господина Кубрика и ее брат.— "Ъ") мы создаем большой проект для HBO по оригинальному сценарию Стэнли "Наполеон"»,— сказал господин Кубрик на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.

Как отмечает Deadline, Стэнли Кубрик проводил обширное исследование для производства фильма о Наполеоне Бонапарте после успеха «Космической одиссеи 2001 года» (1968). Он отказался от создания фильма, учитывая опыт Сергея Бондарчука — больших расходов на «Войну и мир» и низких сборов «Ватерлоо».

Господин Спилберг был вовлечен в проект «Наполеон» минимум с 2013 года, утверждает Deadline. Как отмечает издание, теперь он объявил об организации «большого производства».

Леонид Уварчев

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