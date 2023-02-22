Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В суд поступило первое в РФ дело против украинского военного о жестоком обращении с гражданскими

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении украинского военного Антона Чередника. Его обвиняют в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), жестоком обращении с гражданскими (ч. 1 ст. 356), убийстве (ч. 2 ст. 105), и прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Это первое поступившее в российский суд уголовное дело о насилии над гражданскими в отношении украинского военного в России, сообщила пресс-служба суда ТАСС. Дело будет рассматриваться в общем порядке.

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела летом 2022 года. Ведомство утверждало, что он убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке.

Кроме того, Южный окружной военный суд также намерен рассмотреть дело участника украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Его обвиняют в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, и прохождении обучения для террористической деятельности.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...