В суд поступило первое в РФ дело против украинского военного о жестоком обращении с гражданскими

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении украинского военного Антона Чередника. Его обвиняют в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), жестоком обращении с гражданскими (ч. 1 ст. 356), убийстве (ч. 2 ст. 105), и прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Это первое поступившее в российский суд уголовное дело о насилии над гражданскими в отношении украинского военного в России, сообщила пресс-служба суда ТАСС. Дело будет рассматриваться в общем порядке.

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела летом 2022 года. Ведомство утверждало, что он убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке.

Кроме того, Южный окружной военный суд также намерен рассмотреть дело участника украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Его обвиняют в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, и прохождении обучения для террористической деятельности.

Леонид Уварчев