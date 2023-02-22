В 2023 году «Полюс» планирует нарастить производство на красноярских активах

Золотодобывающая компания «Полюс» подвела производственные итоги 2022 года. По результатам года одна из крупнейших золотодобывающих компаний мира произвела 79 тонн золота. Планы на 2023 год – нарастить объемы до 87-90 тонн. Ожидается, что существенный вклад в увеличение производства внесут красноярские активы «Полюса».



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По итогам прошлого года наибольший объем добычи и производства пришелся на второе полугодие 2022-го, следует из отчета компании «Полюс». Так, добыча руды по сравнению с первым полугодием увеличилась на 21% – до 34 184 тыс. тонн. Основные драйверы роста за этот период – Олимпиада и Благодатное. Добыча руды на красноярских активах золотодобывающей компании составила 532 тыс. тонн на Олимпиаде (+24% в сравнении с I п/г 2022 года), на Благодатном – 216,5 тыс. тонн (+26% в сравнении с I п/г 2022 года). По результатам 2022 года объемы добычи в целом по компании зафиксированы на отметке 62,3 тыс. тонн.

По итогам второго полугодия производство золота в целом по компании составило 45,9 тонны. Это на 38% превышает показатели первого полугодия 2022 года. Более трети этого объема приходится на крупнейший актив компании в Красноярском крае – Олимпиаду. В первой половине 2022 года производство золота здесь сократилось, что было связано с временным снижением содержания золота в переработке. Решение уменьшить объемы выемки по сравнению с планом горных работ руководство компании приняло целенаправленно. Причина – высокие риски перебоев в цепочке поставок запасных частей и горнотранспортного оборудования. Однако уже во втором полугодии 2022-го объемы работ на Олимпиаде вернулись на плановые показатели. Именно в этот период компания приступила к горным работам на участках карьера Восточный с богатой рудой. При этом часть планов по выемке богатой руды была перенесена на первое полугодие 2023 года.

По результатам года одна из крупнейших золотодобывающих компаний мира произвела 79 тонн золота.

Наряду с производством, в 2022 году золотодобывающая компания «Полюс» продолжила развитие ESG-инициатив. Достигнут плановый уровень культуры безопасности (2,6 по шкале Брэдли). В «Полюс Красноярск» и «Полюс Логистика» проведен независимый аудит промышленной безопасности. В рамках проектов по защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями в 2022 году специалисты «Полюс Красноярска» выпустили в Енисей 145 тыс. штук молоди стерляди.

Планы компании «Полюс» на 2023 год – нарастить объемы производства до 87-90 тонн. Существенный вклад в увеличение показателей должна внести Олимпиада, где работы будут вестись на участках с богатой рудой. Также компания продолжит планомерно развивать инфраструктуру своих бизнес-единиц. В том числе продолжится строительство новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на месторождении Благодатное в Красноярском крае. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

АО «Полюс Красноярск»