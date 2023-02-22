Для спасения Вики Смирновой не хватает 730 428 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Вики идиопатический грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение не помогает, деформация позвоночника быстро прогрессирует, девочка страдает от боли в спине и одышки. С течением времени будет нарастать сердечно-легочная недостаточность, болевой синдром усилится. Устранить искривление позвоночника и предотвратить осложнения поможет операция с использованием новой щадящей технологии VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После периода восстановления Вика сможет жить активной жизнью без особых ограничений».

Стоимость операции 1 264 428 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 478 854 руб. Сеть минимаркетов Parle Market — еще 21 146 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 730 428 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вику Смирнову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вики — Анастасии Андреевны Смирновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).