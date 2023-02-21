«Вкусвилл» за год увеличил число заказов с экспресс-доставкой в Казани в пять раз

Федеральный ритейлер «Вкусвил» в феврале выполнил в Казани 2 809 заказов покупателей по экспресс-доставке продуктов из магазинов и дарксторов против 585 заказов в феврале 2022 года, сообщили «Ъ-Казань» в компании. Таким образом рост составил 4,8 раза.

На заказы с экспресс-доставкой приходится около 10% всего числа заказов, которые в целом увеличились в три раза.

Средний чек экспресс-заказов за год в Казани вырос с 1,77 тыс. до 1,88 тыс. руб., среднее время их доставки не изменилось и составило 29 минут.

Ритейлер пришел в Казань в апреле 2019 года, открыв первый магазин на улице Пушкина. Сервис экспресс-доставки из магазинов и дарксторов был запущен в третьем квартале 2021 года.

Компания «Вкусвилл» была основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на январь 2023 года имеет более 1,3 тыс. магазинов в 67 городах России и 120 дарксторов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Волгограде, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани, Ярославле, Самаре, Ульяновске, Курске, Владимире, Брянске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Смоленске, Орле, Нижнем Новгороде и Пензе.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"