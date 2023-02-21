Мэрия получила команду ФАС

Как стало известно «Ъ-Уфа», уфимское ООО «СЗ “Гранд девелопмент”», аффилированное с ГК «СУ-1», планирует построить гостиничный комплекс с подземной парковкой на улице Аксакова в Уфе. Планы компании не разделяет администрация города, которая отказалась выдавать застройщику разрешение на строительство объекта. Компания пожаловалась в ФАС России, которая обязала мэрию повторно рассмотреть заявление на выдачу разрешения. Попытка администрации Уфы приостановить действие решения и предписания антимонопольной службы в арбитражном суде успехом не увенчалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Администрации Уфы не удалось добиться наложения обеспечительных мер в рамках спора с ФАС России, которая обязала отменить решение об отказе в выдаче ООО «СЗ “Гранд девелопмент”» разрешения на строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на улице Аксакова и рассмотреть заявление компании повторно. Мэрия просила приостановить действие предписания антимонопольного ведомства, однако арбитражный суд Москвы и апелляционная инстанция в этом отказали, поскольку истец не доказал, каким образом непринятие обеспечительных мер может нанести ущерб заявителю.

Из материалов ФАС следует, что в сентябре прошлого года застройщик обратился в мэрию за разрешением на строительство, однако ему было отказано. Администрация указала, что договор аренды участка (4,2 тыс. кв. м) не предусматривает строительство на нем гостиничного комплекса. Также не предусмотрено размещение такого объекта в проекте планировки центра Уфы в квартале улиц Аксакова, Революционной, Валиди и проспекта Юлаева, утвержденном в 2010 году. Согласно градостроительному плану, участок расположен в зоне для многоэтажной жилой застройки от девяти этажей и выше. Квартал расположен в пределах визуальных зон видимости при въезде в город, следовательно, на нем действуют высокие требования к качеству архитектурно-строительного проектирования, заявили городские власти.

ООО «СЗ “Гранд девелопмент”» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Учредитель и директор — руководитель ООО «СЗ “Глобал девелопмент”» Дмитрий Шэн. Компании, судя по контролирующим их лицам, аффилированы с ГК «СУ-1». Наиболее известный проект группы — ЖК The Prime на проспекте Октября, на месте бывшего «А-кафе». Строительство дома также является предметом спора с администрацией Уфы.

Комиссия ФАС, куда «Гранд девелопмент» обратился с жалобой, нашла доводы мэрии необоснованными, поскольку спорный участок имеет вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание». По результатам рассмотрения жалобы администрации в ноябре прошлого года было выдано предписание повторно рассмотреть заявление «Гранд девелопмента» о выдаче разрешения с учетом выводов комиссии.

В ответ мэрия оспорила решение и предписание ФАС России в арбитражном суде Москвы. Следующее заседание по делу назначено на 21 марта.

В январе текущего года «Гранд девелопмент» подал иск в арбитражный суд Башкирии к администрации Уфы о признании недействительным отказа в выдаче разрешения на строительство. На прошлой неделе производство по этому делу было приостановлено до вынесения решения по иску мэрии.

Похожий проект по строительству 34-этажного гостиничного комплекса на Комсомольской улице, как писал «Ъ-Уфа», пытается реализовать «Глобал девелопмент». Как и в случае с «Гранд девелопментом», власти Уфы отказали компании в выдаче разрешения на строительство. Стороны спорят в арбитражном суде.

Детали проектов компании не раскрывают.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает маловероятным, что арбитражный суд признает решение коллегии ФАС недействительным: «Коллегия ФАС России подробно, по пунктам, исследовала и дала оценку основаниям, по которым муниципалитет отказал в выдаче разрешения на строительство, и установила, что заявленные основания законодательству не соответствуют. Несмотря на обжалование решения коллегии ФАС, мэрия обязана повторно рассмотреть заявление о выдаче разрешения на строительство во исполнение предписания антимонопольного органа».

Влада Шипилова