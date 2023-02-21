МУЭТ попал в интересное положение

Две инстанции арбитражного суда отказали БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) в отмене Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества МУП «Управление электротранспорта» Уфы. Банк — залоговый кредитор предприятия. Конкурсный управляющий МУЭТ Аэлита Идрисова планирует продать 58 троллейбусов, принадлежащих предприятию, одним лотом минимум за 363 млн руб. В банке, которому МУЭТ задолжал около 89 млн руб., полагают, что реализовывать транспорт выгоднее поштучно. Суды не согласились с доводами БМ-банка, так как электротранспорт — социально значимое имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БМ-банк полагает, что поштучная продажа троллейбусов МУЭТ принесет больше денег в конкурсную массу банкрота

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ БМ-банк полагает, что поштучная продажа троллейбусов МУЭТ принесет больше денег в конкурсную массу банкрота

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

БМ-банку, одному из крупных кредиторов МУП «Управление электротранспорта» Уфы, не удалось отменить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества предприятия. Документ предусматривает, в частности, продажу имущества предприятия, находящегося в залоге у БМ-банка и МУП «Управление инфраструктурой транспорта» Уфы (предприятие разработало спорное положение). В ноябре 2022 года он был утвержден арбитражным судом Башкирии.

Как следует из документа, начальная цена продажи залогового имущества — 58 троллейбусов и четыре трамвая — определена в 363 млн руб. Оно должно быть реализовано одним лотом как социально значимый объект инфраструктурного обеспечения жизнедеятельности нужд граждан. Покупатель, отмечено в документе, обязан заключить с мэрией Уфы соглашение «об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением».

Процедура банкротства в МУЭТ была начата в 2016 году по инициативе охранного агентства «Тополь-М». В декабре 2020 года суд ввел на предприятии конкурсное производство. Сумма требований кредиторов составляет около 350 млн руб. Основные кредиторы — БМ-банк (88,8 млн руб.), ФНС России (75,1 млн руб.), Управление инфраструктурой транспорта (69,8 млн руб.). Парк МУЭТ, как сообщалось ранее, состоит из 150 трамваев и 175 троллейбусов со средней степенью износа 98%. В ноябре 2016 года мэрия Уфы учредила МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы», которому в аренду перешел электротранспорт МУЭТа.

В суде первой инстанции, а затем в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде представитель БМ-банка заявлял, что троллейбусы не являются социально значимым имуществом. Маршрутная транспортная сеть Уфы «не ограничивается только троллейбусным передвижением», настаивал он. Реализация троллейбусов отдельными лотами позволит реализовать их по максимально возможной цене, а продажа одним лотом снижает круг возможных интересантов, уверены в банке.

Суд первой инстанции, утверждая Положение о продаже, отметил, что «при продаже имущества отдельными лотами утрачивается гарантия сохранения основных направлений деятельности предприятия, единства производственно-имущественного комплекса, в то время как сохранение профиля деятельности предприятия-должника после окончания конкурсного производства нацелено на обеспечение потребностей широкого круга потребителей услуг данного предприятия».

Апелляционная инстанция, в которую с жалобой обратился банк, отметила, что заявителю давали возможность высказать свою позицию по поводу спорного положения до утверждения документа судом, но он ею не воспользовался. По существу спора суд отметил, что спорное положение соответствует ФЗ «О банкротстве». Все имущество МУЭТ, задействованное в организации перевозок пассажиров, указано в постановлении, «является неделимым и социально значимым».

В пресс-службе ВТБ вчера от комментариев отказались.

Получить комментарий у конкурсного управляющего МУЭТ Аэлиты Идрисовой не удалось: она сослалась на занятость.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что у банка невысокие шансы на отмену состоявшихся судебных актов. «Подавляющая правоприменительная практика признает городской электротранспорт в качестве социально значимого имущества, поэтому его продажа возможна лишь на конкурсе с условием сохранения целевого назначения. Само собой, это снижает привлекательность имущества и ограничивает круг его потенциальных покупателей. Вкупе с необходимостью удержания имущественных налогов из выручки от продажи предмета залога перспектива удовлетворения обеспечиваемых требований резко снижается»,— отметил эксперт.

Булат Баширов