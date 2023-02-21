Приняли как давность

Волжский районный суд Саратова прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации областного центра Антона Корнеева, который обвинялся в двух эпизодах воспрепятствования предпринимательской деятельности и трех — превышения полномочий. Вменяемые ему статьи были переквалифицированы на халатность, а дело прекращено в связи с истечением срока давности. Вместе с гос­подином Корнеевым в сентябре 2021 года были задержаны бывшие чиновники мэрии Андрей Гнусин и Виталий Желанов. Они не признают вину и рассмотрение дел в отношении них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Корнеев устал от статуса обвиняемого по уголовному делу

Фото: ИА «Версия-Саратов», фото ИА «Версия-Саратов» Антон Корнеев устал от статуса обвиняемого по уголовному делу

Фото: ИА «Версия-Саратов», фото ИА «Версия-Саратов»

Вчера Волжский районный суд Саратова вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации областного центра Антона Корнеева. Он обвинялся в двух эпизодах воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 и ч. 2 ст. 169 УК РФ) и трех эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

На состоявшихся вчера прениях государственный обвинитель Андрей Склемин выступил перед судом с ходатайством о переквалифицировании обвинения на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Господин Склемин объявил, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Антон Корнеев не давал подчиненным прямых указаний принимать незаконные решения и умышленность действий бывшего чиновника мэрии установлена не была.

По словам Андрея Склемина, «совершение преступлений стало возможным в силу недостаточного контроля заместителя главы администрации Саратова за работой подчиненных».

Адвокат Антона Корнеева Эвелина Макеева не противилась переквалифицированию уголовного дела на более мягкую статью.

Госпожа Макеева выступила с ходатайством прекратить уголовное преследование в отношении ее доверителя в связи с истечением срока давности. «Срок давности по преступлениям небольшой тяжести составляет два года. По всем инкриминируемым составам срок давности истек»,— сказала адвокат.

После короткого совещания судья Анатолий Рыблов удовлетворил оба ходатайства.

Дело в отношении Антона Корнеева поступило в суд в октябре прошлого года, предварительное расследование длилось с сентября 2021 года.

Следствие полагало, что с 2018 по 2021 годы Антон Корнеев незаконно распоряжался земельными участками, находящимися в собственности Саратова. Один из эпизодов, вину в котором следствие предъявляет господину Корнееву, касался земельного участка в районе старого саратовского аэропорта «Центральный» (закрыт с августа 2019 года). В СК полагали, что заместитель главы администрации Саратова, зная, что участок подлежит изъятию для муниципальных нужд (создания парка со смотровой площадкой), незаконно предоставил некоему предпринимателю участок в аренду без конкурсных процедур. В другом случае, согласно обвинению, Антон Корнеев согласовал проекты постановлений об отказе четырем гражданам в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на улице Огородной города Саратова по незаконным основаниям. Затем он якобы утвердил соглашение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд и предоставление взамен изымаемых объектов недвижимости земельного участка в аренду без проведения аукциона.

В 2017 году замглавы администрации предоставил в комитет по управлению имуществом города Саратова недостоверные сведения о наличии возможности постройки на земельном участке на Волочаевском проезде Саратова нежилого здания. В итоге уполномоченные сотрудники мэрии на основании недостоверных сведений организовали проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. По результатам проведения аукциона был заключен договор аренды земельного участка с размером стоимости арендной платы более 1 млн руб. В 2019 году обвиняемый незаконно заключил с гражданкой, которой арендополучатель передал права и обязанности по договору аренды, дополнительное соглашение, уменьшив размер годовой арендной платы за пользование земельным участком до 300 тыс. руб. Следствие отмечает, что он был обязан организовать проведение аукциона на право заключения нового договора аренды с размером начальной годовой арендной платы более 300 тыс. руб.

Также в 2019 году господин Корнеев, по версии следствия, незаконно отказал двум гражданам в выдаче разрешения на строительство административно-торгового комплекса на земельном участке на улице Сакко и Ванцетти в Саратове. По всем эпизодам он не признавал вину.

Антон Корнеев был задержан вместе с экс-замглавы администрации Саратова по архитектуре и градостроительству Андреем Гнусиным и бывшим председателем комитета по архитектуре Виталием Желановым, которым также вменяют преступления, связанные с предоставлением земельных участков. Дела в отношении последних пока находятся на стадии предварительного следствия.

Адвокат Эвелина Макеева отказалась комментировать прекращение уголовного дела, сославшись на то, что ее доверитель не давал на это согласие. Она лишь отметила, что господин Корнеев согласился на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, так как «устал от всей этой ситуации».

Сергей Петунин