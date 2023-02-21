Зампреда РФ при ООН: в переносе заседания Совбеза по «Северным потокам» виноваты «западники»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что в переносе встречи Совета безопасности ООН на неудобное для России время виноваты «западники». По его мнению, так «западники» не хотят «смазать» эффект от специальной сессии Генассамблеи ООН по конфликту на Украине.

«Не дали-таки старшие западники мальтийцам (Мальта председательствует в Совбезе ООН в феврале) назначить заседание в удобное для нас время, чтобы не "смазать" эффект от возобновляющейся в то же время чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине»,— считает господин Полянский.

Заседание по «Северным потокам» инициировала Россия после публикации материала журналиста Сеймура Херша. Со ссылкой на один источник журналист заявил, что к подрывам «Северных потоков» причастны США.

Россия просила назначить заседание по «Северным потокам» на 15:00 мск. Однако в это время начинается спецсессия Генассамблеи ООН по Украине. В итоге заседание перенесли на 23:00 по мск.