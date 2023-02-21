Губернатор попросил жителей не верить фейкам о сносе домов ради строительства третьего моста через Волгу

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал проверить «лиц, занимающихся публикацией фейков». Об этом он написал в своем Telegram.

Недостоверная информация касается места строительства третьего моста через Волгу.

Несколько дней назад стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть трассировку сооружения, поскольку, по его мнению, излишняя протяженности привела к удорожанию проекта. После этого в интернете начала появляться информация, что изменение трассировки может повлечь снос домов и лесопосадок. Господин Бусаргин назвал эту информацию недостоверной. «Прошу не поддаваться на подобные провокации и доверять только официальным источникам информации. Подчеркну, что для строительства нового моста и автоподъездов к нему рассматриваются участки за пределами населенных пунктов», - заявил губернатор.

По его словам, сейчас специалисты «Росавтодора» просчитывают, как вписать мост и подъезды к нему в существующие транспортные развязки.

Марина Ковалева