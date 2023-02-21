Между Петербургом и Стамбулом будет регулярно ходить сухогруз вместимостью 700 контейеров

Транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») совместно с судоходной компанией Mountain Air Shipping запустил регулярный грузовой рейс между Санкт-Петербургом и Стамбулом, сообщила пресс-служба ГК «Дело». На маршруте будет работать судно вместимостью 700 TEU.

Рейсы будут выполняться ежемесячно, в случае роста спроса частоту выходов планируется увеличить. Первую отправку «Рускон» запустил 18 февраля, судно прибыло на «Первый контейнерный терминал» Global Ports Петербурге и 20 февраля отправилось в обратный рейс.

«Турция является одним из основных торговых партнеров России, и новый регулярный маршрут будет способствовать обеспечению эффективной логистики между странами»,— покомментировал руководитель «Рускон» Сергей Берёзкин.

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