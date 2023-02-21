Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению оренбуржцев, пожаловавшихся на транспортные проблемы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману организовать проверку по изложенным доводам и представить доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее жители Оренбурга направили председателю СК РФ Александру Бастрыкину коллективное заявление об уничтожении троллейбусной системы. По их мнению, в Оренбурге тратят федеральные средства на демонтаж троллейбусных линий. Разрушение системы электротранспорта горожане называют «преступлением против государства». Оренбуржцы в заявлении требуют возбудить уголовное дело для привлечения должностных лиц городской администрации к уголовной ответственности за уничтожение троллейбусных линий.

Троллейбусная система Оренбурга функционирует с 1953 года. В последнее время электротранспорт города пребывает в упадке, администрация закрывает троллейбусные маршруты. При этом закупаются новые автобусы. На данный момент в Оренбурге функционируют лишь два троллейбусных маршрута, в лучшие годы их число доходило до 14. Последний раз город приобретал новый электротранспорт в 2013 году.

Оренбург может стать единственным центром региона Приволжского федерального округа без действующей системы электротранспорта. Во всех соседних с Оренбуржьем субъектах РФ в последние годы наблюдается массовое обновление троллейбусных и трамвайных систем крупных городов.

Андрей Сазонов