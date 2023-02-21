Суд ограничил Фургалу срок ознакомления с «экономическим» делом

Басманный суд Москвы решил ограничить для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала срок для ознакомления с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества до 7 апреля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Карпетян.

Защита собирается обжаловать это решение. В материалах дела 265 томов. Сейчас Сергей Фургал ознакомился только с одной пятой материалов дела.

«Экономическое» дело против Фургала возбуждено по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и нескольким эпизодам статьи о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Оно связано с заводом «Амурсталь». Фигурантами являются около десяти человек. Им вменяют в вину ущерб на сумму более 3 млрд руб. Никто их них не признает вину.

10 февраля Сергей Фургал, который был губернатором Хабаровского края с 2018 по 2020 год, был признан присяжными виновным в двух заказных убийствах и покушениях и приговорен к 22 годам колонии строго режима. Защита сочла приговор незаконным и необоснованным. Из-за ареста Сергея Фургала в 2020 году в Хабаровском крае проходили массовые протесты.

Подробнее о приговоре Сергею Фургалу — в материале «Ъ» «Сергей Фургал все понял, но не принял».

Анастасия Ларина