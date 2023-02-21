«Ингосстрах» в прошлом году удвоил объемы сборов в онлайне по корпоративному бизнесу. По сравнению с 2021 годом они превысили 1 млрд руб. Наибольшим спросом пользовались продукты по страхованию грузов, а также ответственности и имущества юрлиц. Лидерами по росту онлайн-продаж кроме Москвы и Санкт-Петербурга стали Краснодар, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург. «Мы всегда стараемся упростить процесс оформления полисов для клиентов, сделать его максимально быстрым и простым,— рассказал директор департамента корпоративного бизнеса компании "Ингосстрах" Дмитрий Мелехин. — В этом году работа по запуску новых продуктов для бизнеса и корректировке продуктовой линейки продолжится исходя из актуальных потребностей и запросов клиентов».

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