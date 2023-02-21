Свердловчанина будут судить за незаконную охоту в Висимском заповеднике

Сотрудники полиции ОВД Кировграда завершили расследование по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты на территории охранной зоны Висимского заповедника жителем Новоуральска, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Материалы дела направлены в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.

Заявление от инспектора природоохраны с просьбой принять на хранение карабин ОП-СКС и патроны калибра 7,62 мм, которые он изъял у жителя Новоуральска, поступило в отделение полиции Кировграда в сентябре 2022 года. Инспектор рассказал, что при обходе заповедника задержал мужчину, перемещавшегося в охранной зоне с расчехленным оружием. Он выслеживал и приманивал животное с помощью самодельного устройства, имитирующего рев лося.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). По этой статье ему грозит до пяти лет колонии со штрафом в размере до 80 тыс. руб. По факту незаконной охоты в границах особо охраняемой природной зоны возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Тюменской области браконьеров осудили на 1,2 млн руб. за убитую лосиху. В конце ноября 2020 года мужчины незаконно охотились на территории зоологического заказника регионального значения «Мошкаринский», где из карабинов застрелили лосиху. Разрешения на охоту у них не было. В суде они заявляли, что были в тот день в лесу, но охотой не занимались.

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Диана Сунагатуллина