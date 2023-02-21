В Ленобласти чиновников заподозрили в растрате 26 млн рублей, выделенных на ликвидацию свалок

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о злоупотреблении должостными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК) в отношении группы чиновников МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского района, отвечавших за распределение средств на ликвидацию свалок. Минимум 26 млн рублей из бюджета, считает следствие, были выплачены подрядчику безосновательно.

По версии следствия, по указанию бывшего главы МО Шорникова бывший начальник отдела по ЖКХ, ГО и ЧС подписывал акты приемки работ по ликвидации свалок, оплачиваемых по региональным субсидиям, у коммерческой организации. При том сами работы не выполнялись или выполнялись не до конца.

В настоящее время бывший начальник отдела по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. И.о. главы администрации «Свердловского городского поселения» помещен под домашний арест.

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте