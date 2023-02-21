Лечение подорожником: треть родителей предпочитают лечить детей народной медициной

Народные средства – отвары трав, растирания, ингаляции над картошкой – треть российских родителей предпочитают использовать методы народной медицины при лечении детей

Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса среди родителей страны.

Большинство опрошенных – родители одного ребёнка (75,6%). При этом у половины ребёнку от года до трех.

Четверть участников исследования не обращаются к врачам, пока у ребёнка что-то не заболит. Более трети – 33,8% – обследования перекладывают на дошкольные и школьные заведения.

Болеют дети у участников исследования в 41,4% случаев не чаще одного раза в полгода. Иммунитет ещё 29% детей позволяет им противостоять вирусам, в результате чего болеют такие малыши раз в год.

При простудах, кашле, насморке и невысокой температуре подавляющее большинство родителей не ведут ребёнка к врачу. 39% будут давать чаду больше пить и отдыхать, 28,5% – используют всевозможные народные средства. И только 19% будут наблюдаться у врача.

Не паникуют родители и в ситуации, когда ребёнок набил шишку. 35,5% просто приложат к ней холодное, а 11% будут наблюдать за дальнейшим состоянием.

И только при появлении странных симптомов, например, пятен розового цвета без видимых причин и при невыявленной аллергии, половина родителей помчится с ребёнком под мышкой к доктору. Ещё 16,7% займутся самолечением и дадут ребёнку лекарство от аллергии. 11% просто продолжат наблюдать за состоянием малыша, а 9,8% предпочтут диагностировать болезнь по интернету.

В опросе приняли участие 1 341 родитель. 58% – мужчины. Большинство участников исследования – 76% – от 26 до 35 лет.

Читайте нас в Telegram

АО "Альфастрахование", www.alfastrah.ru