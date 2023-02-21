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Перевозка пассажиров на пригородных поездах СКЖД выросла на 22% в январе 2023 года

Пригородные поезда Северо-Кавказской железной дороги в январе текущего года перевезли 2,3 млн пассажиров — это на 22,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

Наибольшее количество пассажиров на пригородных маршрутах зафиксировано в прошлом месяце на Кубани — 1,1 млн человек (на 32,5% больше прошлогодних показателей). В Ростовской области за январь было перевезено 671,8 тыс. человек (на 12,8% больше, чем в январе 2022 года). На Ставрополье пригородными поездами воспользовались 418,3 тыс. пассажиров (на 17,4% больше прошлогодних показателей).

К самым популярным маршрутам относятся Минводы – Кисловодск (395,6 тыс. человек), Ростов – Таганрог (280,3 тыс. пассажиров), Туапсе – Имеретинский курорт (203,3 тыс.).

Анастасия Назарова

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