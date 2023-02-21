В дорожно-эксплуатационной службе прокомментировали претензии к уборке центральных улиц Перми

Начальник дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», которая теперь отвечает за содержание улиц в центре города, Денис Курышев прокомментировал ранее поступившие жалобы на неудовлетворительную уборку снега. Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он объяснил, что сложности возникли из-за сильных снегопадов. «Я сейчас не буду оправдывать себя, но все мы с вами видели обильные осадки в виде снега. Мы полностью контролируем погоду, нам приходят сводки, мы готовы в любой момент, работаем круглосуточно. Снега было, действительно, много, но техника работала ежесуточно. Какого-то прямо провала, отрицательных моментов, их не было»,— заявил господин Курышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник ДЭС Денис Курышев во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте»

Начальник ДЭС Денис Курышев во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте»



Он отметил также, что Ленинский район был передан в ведение службы в ненадлежащем состоянии. По информации начальника ДЭС, предыдущий подрядчик по содержанию района — холдинг «Пермавтодор» — был оштрафован за это на сумму около 8 млн руб.

По словам Дениса Курышева, с 21 по 31 декабря, когда дорожно-эксплуатационная служба работала как подрядчик МКУ «Благоустройство Ленинского района», с его улиц было вывезено 20 тыс. кубов снега. С 1 января, когда служба начала обслуживать весь центральный планировочный район, по сегодняшний день убрано порядка 100 тыс. кубов снега.

Дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» получила полномочия по содержанию центрального планировочного района Перми прошлой осенью. Ранее эти работы выполнялись подрядными организациями мэрии Перми. После сильных снегопадов в декабре этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать работу краевого учреждения в центре Перми досрочно: не с 1 января 2023 года, как планировалось, а с декабря 2022 года. В начале февраля прокуратура Ленинского района установила, что ДЭС ненадлежащим образом организовала работу по уборке снега и внесла руководителю КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» представление.

В настоящий момент ДЭС является самым крупным подрядчиком по содержанию улично-дорожной сети в Перми. По оценке Дениса Курышева, она занимает около 20% этого рынка. После окончания сезона зимней уборки, служба будет заниматься другими видами работ: уборкой газонов от листвы и мусора, подметанием тротуаров, мойкой проезжей части, бортового камня и остановочных площадок.