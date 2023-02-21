Вору в законе зачли убийства

Мосгорсуд приговорил вора в законе Рашада Исмаилова (Рашад Гянджинский) к 21 году колонии строгого режима. Он признан виновным в двойном убийстве, а также в занятии высшего положения в криминальной иерархии. Как было установлено в суде, обвиняемый причастен к расстрелу в 2009 году в Москве двух земляков, после чего ему открылся путь в высшую криминальную иерархию. Сам Рашад Гянджинский свою вину не признал и намерен обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашад Гянджинский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Рашад Гянджинский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На оглашение приговора ушло всего несколько минут. Пока судья зачитывал свое решение, Рашад Исмаилов ходил по «аквариуму» из стороны в сторону, всем видом показывая, что не придает происходящему особого значения.

Последнему заседанию предшествовали прения сторон, в ходе которых, напомним, прокурор потребовал приговорить «законника» к 23 годам колонии строгого режима.

Столь суровое наказание было обусловлено тем, что Рашад Гянджинский обвинялся не только в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и ношении оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ), но и в соучастии в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как говорится в материалах дела, которое расследовало ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) по Москве, убийство было совершено 15 мая 2009 года, когда Рашад Исмаилов вместе с сообщником из автомата Калашникова и пистолета ТТ расстреляли уроженцев Азербайджана Маммадали Гусейнова и Гашама Вердиева, находившихся в BMW X5. Это произошло недалеко от Измайловского шоссе рядом с кафе «Ботик Петра».

По данным правоохранителей, жертвы киллеров входили в группировку вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Последний, по данным силовиков, пытался взять под контроль поставки в столицу овощей и фруктов, до этого входившие в сферу интересов авторитетного азербайджанского бизнесмена Бахыша Алиева (Ваха). На последнего, считают правоохранители, и работал Рашад Исмаилов. При этом, как установило следствие, убийство одновременно было и местью за расправу в 2007 году в Баку над близким к Вахе бизнесменом Рагуфом Рустамовым.

Расстрел в Москве впоследствии, как считают правоохранительные органы, открыл Рашаду Исмаилову путь в высшие круги криминального мира.

В феврале 2013 года он был «коронован». С этого момента «законник», по данным столичного ГСУ СКР, стал отвечать за наполнение «общака» для поддержки заключенных в СИЗО и колониях, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни криминальной иерархии и проводил воровские сходки.

После «коронования» Рашада Исмаилова несколько раз задерживали в Москве на сходках, но каждый раз после проверки документов отпускали. А в 2018 году он был задержан в Минске после того, как устроил шумную вечеринку. Прибывшие на место милиционеры обнаружили у «законника» и его друзей оружие и наркотики, кроме того, выяснилось, что приезжие пересекли границу по поддельным паспортам.

За это Рашад Исмаилов получил десять лет колонии, но пробыл в заключении недолго: по решению Верховного суда Белоруссии он был освобожден условно-досрочно и сразу передан российским правоохранителям, которые уже возбудили против него дело по ст. 210.1 УК РФ. Уже в ходе расследования этого дела обвинение дополнилось и эпизодом с двойным убийством.

Впрочем, сам вор в законе виновным себя не признал, поэтому его защитники просили оправдательного приговора.

В обоснование этого требования адвокаты указывали, что многие из лиц, которые могли бы выступить свидетелями на процессе, давно погибли в криминальных разборках. Поэтому, по мнению защиты, следствие основывалось лишь на косвенных доказательствах.

Однако суд посчитал обвинения, выдвинутые против «законника», доказанными и приговорил его к длительному сроку лишения свободы, который оказался лишь на два года меньше запрошенного прокурором.

После оглашения приговора адвокат Рашада Исмаилова не стал комментировать итоги процесса. Но с учетом позиции осужденного можно утверждать, что судебное решение будет обжаловано. В свою очередь, представитель прокуратуры выразил удовлетворение итогом процесса.

Алексей Соковнин