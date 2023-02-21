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Коммерсантъ FM
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МИД РФ вызвал посла Бангладеш в связи с запретом на заход в порты 69 российских судов

Министерство иностранных дел России вызвало посла Бангладеш в РФ Камрула Ахсана. В российском МИДе выразили обеспокоенность решением властей республики запретить заход в свои порты судам из России, сообщила пресс-служба ведомства.

Камрула Ахсана

Камрула Ахсана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Камрула Ахсана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях»,— говорится в заявлении МИД РФ.

14 февраля руководство Бангладеш ввело запрет на вход нескольких десятков российских судов. Теперь они не могут доставлять в Бангладеш грузы или останавливаться для дозаправки в территориальных водах страны.

В посольстве РФ в Дакке заявили, что 69 российских судов не смогут заходить в морские порты Бангладеш из-за санкций США. В российском диппредставительстве считают, что это решение не остановит импорт российской продукции в Бангладеш, поскольку под санкции подпали «лишь конкретные суда».

Эрдни Кагалтынов

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